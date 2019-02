Brexit, May: "Uscita con accordo il 29 ancora possibile" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Sharm-el-Sheikh, 25 febbraio 2019 "Abbiamo fatto buoni progressi con l'Unione europea, con la Commissione. I nostri ministri erano a Bruxelles la scorsa settimana, la mia squadra ci tornerà martedì. Stiamo lavorando su come possiamo affrontare la questione che è stata sollevata dal Parlamento per assicurare che il backstop non possa essere indeterminato. Mentre continuiamo con questa discussione non voteremo questa settimana ma il 12 Marzo. Lasciare l'Ue con un accordo il 29 Marzo è ancora alla nostra portata.” Così il primo ministro britannico, Theresa May, a margine del summit Ue-Lega Stati Arabi a Sharm-el-Sheikh. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev