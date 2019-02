Elezioni Sardegna, Gentiloni: " Da Zedda messaggio di competitività del centrosinistra"

(Agenzia Vista) Liguria, 25 febbraio 2019 "Voglio ringraziare Massimo Zedda e tutte le forze del centrosinistra sardo che hanno raddoppiato i loro voti rispetto a un anno fa. Il messaggio politico mi sembra chiaro". Cosi' l'ex premier Paolo Gentiloni ha commentato le elezioni in Sardegna, in occasione della presentazione a Genova del suo libro "La sfida impopulista". "Certo la strada è lunga: non siamo arrivati al traguardo, però l'alternativa è in campo" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev