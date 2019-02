Frasi razziste in ospedale a Salerno, il direttore: "Bisogna capire contesto, eventuali sanzioni"

(Agenzia Vista) Salerno, 25 febbraio 2019 "Bisogna capire contesto, ora siamo in una fase di indagine e nel caso l'azienda prevede di sanzioni disciplinari ma bisogna capire se le frasi sono state dette a una persona, chiunque potesse essere, o se invece appartengo a un altro tipo di contesto". Così Giuseppe Longo, direttore dell'azienda ospedaliera in cui è avvenuto un episodio di razzismo nei confronti di un ragazzo ivoriano ripreso in un video diventato subito virale. _Courtesy Lira TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev