(Agenzia Vista) Salerno, 25 febbraio 2019 Ivoriano ricoverato in ospedale nel salernitano viene insultato "Devi morire, torna al tuo Paese" E' un video sui social network quello che sta girando in queste ora, nel quale un ragazzo ivoriano, ricoverato in un ospedale del salernitano, si filma su una barella e denuncia un comportamento razzista nei suoi confronti. In sottofondo si sente una voce di donna dire "Devi morire, torna al tuo Paese". fonte Facebook_Francesco Borrelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it