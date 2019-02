Razzismo, ragazzo ivoriano in ospedale, le grida in sottofondo: "Devi morire, torna a casa tua"

(Agenzia Vista) Salerno, 25 febbraio 2019 Episodio di razzismo in un ospedale a Salerno dove un 20enne ivoriano, Souleymane Rachidi, mentre era al pronto soccorso viene insultato da una signora. Nel video, postato da lui stesso su Facebook, si sentono le frasi pronunciate ripetutamente da una voce femminile "Devi morire, torna a casa tua". Il ragazzo riprende la scena e posta commenta sul suo profilo il shoccante episodio "Questa è l’Italia??? Dove la vita umana non ha nessun valore, in un ospedale pubblico dove il Dottore ti dice “ devi andare al paese tuo, devi morire perché sei nero” dopo questo episodio ho deciso di non curami più e sono andato via da questo ospedale. io sono fiero della mia razza e sono fiero di colore della mia pelle. Andate a dire a Salvini che sono ancora vivo". Fonte Facebook: Souleymane Rachidi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev