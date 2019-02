(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2019 Regionali Sardegna, Di Maio: "M5s vivo e vegeto, inutile confronto politiche-amministrative" Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commentando i primi risultati del voto in Sardegna per le regionali: "Il Movimento 5 stelle e' vivo e vegeto" e ha aggiunto "è inutile confrontare il dato delle amministrative con le politiche: sarebbe come confrontare le mele con le pere". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev