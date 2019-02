(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2019 Regionali Sardegna, Meloni: "Ennesima vittoria centrodestra, FdI cresce ancora" La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine del convegno a Montecitorio 'L'economia delle ex colonie francesi in Africa e il Franco CFA'. Così la presidente Meloni sulle regionali in Sardegna: I risultati sono ancora parziali, bisogna aspettare la fine di questi impossibili spogli, in ogni caso mi pare che si possa salutare l'ennesima vittoria del centrodestra da un anno a questa parte e che si possa salutare un altro elemento molto importante per noi che è la crescita di Fratelli d'Italia, assolutamente non scontata. In Sardegna come in Abruzzo, Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce oltre alla Lega e questo lascia ben sperare penso anche per il futuro del governo della nazione, visto anche un tracollo dei Cinquestelle che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev