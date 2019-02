Ambiente, Mattarella: "Troppe emergenze per scarsa cura e impoverimento territorio"

(Agenzia Vista) Viterbo, 26 febbraio 2019 "Nel nostro paese molte delle emergenze e delle calamità naturali sono dovute e aggravate dalla scarsa cura e dall'impoverimento del territorio". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando all'Università della Tuscia a Viterbo. "La cura del territorio è interesse prioritario per l'Italia non soltanto per salvaguardare la bellezza del nostro Paese, patrimonio riconosciuto da tutto il mondo, ma anche sotto il profilo economico, la cura del territorio è decisiva per il nostro sviluppo". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella intervenendo all'Università della Tuscia a Viterbo. _Courtesy Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev