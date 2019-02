(Agenzia Vista) Londra, 26 febbraio 2019 "Non possiamo mettere a rischio le nostre industrie e il nostro popolo, per questo se l'accordo dovesse passare in qualche forma crediamo che ci debba essere un voto confermativo del popolo per assicurarsi che sia ciò che hanno votato. Un uscita senza accordo sarebbe disastrosa.” Così il leader laburista, Jeremy Corbyn, intervenendo alla Casa dei Comuni a Londra. Fonte: Parliamentlive tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev