(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2019 Di Maio Non penso a secondo mandato ma a migliorare vita italiani Il vicepresidente del Consiglio in conferenza stampa alla Camera dei deputati: "Sono concentrato per creare i presupposti perché l'Italia possa crescere in tutti i settori nei prossimi 4 anni. Non sto pensando al mio terzo mandato" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev