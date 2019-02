Senatore agita un gilet da steward contro Di Maio. La replica: "Orgoglioso di quel lavoro"

Show del senatore Antonio Saccone (Udc-Forza Italia) nell'aula del Senato stamani durante l'esame del decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione. Il senatore si è alzato in piedi è ha mostrato un gilet da steward con la foto del vicepremier Luigi Di Maio: "Signor viceministro Di Maio - ha detto Saccone - lasci perdere i gilet gialli, noi gliene regaliamo uno azzurro. Eppure lei un gilet che rappresenta un lavoro serio e dignitoso lo ha già indossato: il gilet di steward allo Stadio San Paolo di Napoli. Un lavoro che lei ha abbandonato subito. Già da allora, forse, sperava nel reddito di cittadinanza". Il capo del M5S gli ha risposto così: "C’è qualcuno che agita il gilet arancione degli steward per dire che non siamo competenti, ma per me è un orgoglio" aver fatto lo steward così come gli altri lavori.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev