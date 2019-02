(Agenzia Vista) Liguria, 26 febbraio 2019 "Alle elezioni regionali in Sardegna Forza Italia ha perso oltre 60 mila voti rispetto a un anno fa. Vedo alcuni dirigenti continuare a festeggiare sul Titanic, non rendendosi conto di quel che succede o non avendo il coraggio di dire la verita' né a se stesso né agli elettori". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Genova a margine dei lavori del Consiglio regionale / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it