Giulia Sarti, graziata così dai vertici nel 2018

"Per ora sono rientrata ma stanno valutando le cose". Così nel 2018 Giulia Sarti, la deputata travolta dallo scandalo rimborsopoli che si era autosospesa dal Movimento 5 Stelle per un mancato versamento, si giustificava fermata dai giornalisti fuori da Montecitorio: ''Stanno valutando le cose, per ora sono rientrata. Poi ovviamente decideranno se eventualmente ci sarà una sanzione, decideranno i probiviri andando avanti'' (fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)