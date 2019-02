Mostra Gilet da steward al Senato per Di Maio, Saccone (FI): "Il mio un gesto politico di denuncia"

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2019 Mostra gilet stuward per Di Maio in aula Saccone FI Il mio un gesto di denuncia politica Il senatore Antonio Saccone (Udc-Forza Italia), spiega il suo gesto: "Oggi ho mostrato il gilet al presidente Di Maio, ma non per offendere il lavoro che lui ha svolto, per altro anche io ho fatto tanti lavori di quella natura, ma semplicemente per denunciare l'inadeguatezza del ministro Di Maio a svolgere la funzione di ministro dello Sviluppo economico. L'Italia è in piena recessione economica, pil 0.2 meno, e abbiamo un crollo della produzione industriale meno 7.5. Quindi il mio è un gesto di denuncia, ma fortemente politico" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev