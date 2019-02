Rousseau, Buttarelli (Garante Ue privacy): "Sistema ha possibili bachi ma non si torni alla carta"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 febbraio 2019 "Abbiamo fatto dei tentativi interessanti sulla democrazia elettronica ma in questo momento, non solo per i bachi che può avere un sistema di voto on line, che tra l'altro maneggia poche migliaia di persone, ma altre opportunità che le Regioni e i Comuni possono avere per le consultazioni pubbliche. La democrazia elettronica non è solo quella dentro un partito politico. Non possiamo tornare ai volantini perché non investiamo tanto in sicurezza.” Così il Garante europeo per la Privacy Giovanni Buttarelli a margine della presentazione del report annuale sulla protezione dei dati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev