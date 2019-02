Sardegna, Fratoianni (LEU): "Buon risultato della sinistra ma serve proposta competitiva"

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2019 “Nel risultato elettorale sardo c’è il segno della tenacia e della generosità di Massimo Zedda, che ringrazio, ed anche il buon risultato di alcune liste tra cui quella di Liberi e Uguali a cui come Sinistra Italiana abbiamo partecipato. Credo che indicare nella Sardegna, come prima per l’Abruzzo, il modello per la riscossa sia però un po' prematuro.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali parlando con i cronisti a Montecitorio.“Quando si perde di oltre 10 punti - prosegue il leader di SI - evidentemente c’è ancora qualcosa che non va.” “Serve allora - conclude Fratoianni - ed è sempre più urgente e necessaria rispetto al passato, una proposta alternativa e competitiva che ancora non è in campo.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev