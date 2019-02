(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019 Decretone: interviene Taverna, bagarre in Aula del Senato Bagarre in Aula del Senato nel corso delle dichiarazione di voto sul decreto. Paola Taverna, vicepresidente del Senato ha preso la parola e non ha risparmiato critiche ai governi che hanno prededuto quello attuale. Fonte Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it