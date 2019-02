(Agenzia Vista) Milano, 27 febbraio 2019 “Normare la musica italiana in radio? Bisogna far passare la musica di qualità non italiana, italiana si ma di qualità”. Lo ha detto il compositore Ennio Morricone a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia di Brera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it