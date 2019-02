Pil, Moscovici: "Italia deve adottare misure, senso di urgenza molto forte"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 febbraio 2019 "L'Italia dovrà adottare ancora misure per migliorare la qualità delle sue finanze pubbliche, aumentare l'efficienza della sua amministrazione e del sistema giudiziario, rafforzare l'ambiente economico, rafforzare il mercato lavoro e il sistema finanziario. E' urgente fare tutto ciò date prospettive le economiche per l’Italia. Le previsioni per il 2019 non sono più di un 0,2% di crescita e quindi sentiamo un senso urgenza molto forte”. Così il commissario per gli Affari economici e monetari dell’Ue, Pierre Moscovici, durante la conferenza stampa sul semestre europeo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev