(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019 Ponte Morandi Toninelli PD chiede conto a me ma non fece niente per 40 morti su viadotto Acqualonga "PD chiede conto a me ma non fece nulla per morti su viadotto Acqualonga". Queste le parole del Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, nel corso del question time nell'Aula di Montecitorio. Fonte Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it