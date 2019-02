(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2019 Autonomia, Conte: "Abbiamo idee chiare, valutiamo come interloquire con Parlamento" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esce da Palazzo Chigi per rilasciare delle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con i presidenti di Regione sugli investimenti per il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio: "Sull'autonomia abbiamo le idee chiare. Stiamo valutando bene come interloquire con il Parlamento" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev