(Agenzia Vista) Milano, 28 febbraio 2019 “Nessuno vuole spaccare l'Italia, credo che se si potesse raccontare in maniera seria questa riforma tutti si renderebbero conto che sarebbe un ammodernamento per tutto lo stato, dire di no è qualcosa che va contro alla logica”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine dell'inaugurazione della XXII Triennale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it