(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2019 "Questo Governo non intende affatto mettere in discussione le grandi scelte compiute dall'Italia nel secondo dopoguerra, quella europea e quella atlantica, nè il multilateralismo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione della "Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza", curata dal Comparto Intelligence e relativa al 2018. Fonte: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev