(Agenzia Vista) Monfalcone (GO), 28 febbraio 2019 Fincantieri, Salvini: "Squadra che vince non si cambia" "Squadra che vince non si cambia. Fincantiere è una squadra vincente e non la cambiamo". Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, intervenuto alla presentazione della Costa Venezia, la nuova nave di Costa Crociere. fonte Facebook_Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it