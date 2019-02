(Agenzia Vista) Milano, 27 febbraio 2019 “Mi auguro che ci siano più di un milione di votanti è una responsabilità che abbiamo tutti noi, vivere questa come occasione. Oggi c'è bisogno di far vedere alla parte preoccupata del paese che c'è in campo un'alternativa”. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a margine dell'incontro a Milano con Marco Minniti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it