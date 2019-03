(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2019 Derby Lazio-Roma, Di Francesco sara' una partita delicata per entrambe le squadre Grande attesa a Roma per il ritorno del derby che vedrà fronteggiarsi Lazio e Roma, nella sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto sentita con i due tecnici, Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi, che hanno sottolineato grande voglia di vincere per regalare una gioia alle tifoserie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev