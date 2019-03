L'ultimo video di Daniele Nardi dal campo base sul Nanga Parbat in Pakistan. Da quel giorno, il 21 febbraio, si sono perse le tracce dell’alpinista italiano e del compagno Tom Ballard. Oggi potrebbero partire gli elicotteri con il team del basco Txikon per perlustrare l’area in cui potrebbero trovarsi. (fonte Facebook/Daniele Nardi di agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)