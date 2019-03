(Agenzia Vista) New York, 01 marzo 2019 Macron da Fazio, Meloni: "Gli chieda delle politiche neo-coloniali della Fracia" Il conduttore di 'Che tempo che fa' Fabio Fazio ha annunciato su Twitter che domenica ospiterà nella sua trasmissione il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Il commento della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dall'aeroporto di New York da dove prenderà un aereo per Washington dove parteciperà all'incontro dei conservatori, unica relatrice italiana invitata alla convention che vede la partecipazione del Presidente Donald Trump. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev