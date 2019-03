(Agenzia Vista) Napoli, 01 marzo 2019 Pd, Giachetti: "Sbarazzarsi di Renzi? No, va ringraziato per grande lavoro all'opposizione" "Sbarazzarsi di Renzi? No, va ringraziato per grande lavoro all'opposizione". Così Roberto Giachetti a Napoli dove ha incontrato i suoi sostenitori in vista del voto per le Primarie. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it