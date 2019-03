(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2019 Poste italiane presenta i nuovi tricicli ecosostenibili per la consegna dei pacchi, lo speciale Poste Italiane a Roma presenta i nuovi 55 motocicli elettrici a tre ruote, disponibili presso i 19 centri di recapito della capitale, per la consegna dei pacchi in città. Una scelta volta alla mobilità sostenibile, essendo i motocicli elettrici al 100%. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev