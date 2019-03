(Agenzia Vista) Genova, 01 marzo 2019 "Indagati sono 2300 ma i nomi non sono noti". Così la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale commentando l'inchiesta genovese che ha riguarda 2300 indagati per falso, truffa ai danni dello Stato e accesso abusivo al sistema informatico, per esami di laboratorio svolti gratuitamente e senza pagare il ticket ad amici e familiari all'ospedale San Martino di Genova. _Courtesy Telenord Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev