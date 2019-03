(Agenzia Vista) Trieste, 01 marzo 2019 Costa Venezia è la prima nave italiana realizzata esclusivamente per il mercato cinese delle crociere. Realizzata nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone (Go), il battesimo di Costa Crociere è avvenuto nel porto di Trieste alla presenza del ministro Gian Marco Centinaio che a margine ha parlato anche della questione dei pastori in Sardegna / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it