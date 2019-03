(Agenzia Vista) Genova, 01 marzo 2019 Seguiva anziane in ascensore per rapinarle, arrestata a Genova una 29enne bosniaca I carabinieri hanno arrestato una 29enne di origini bosniache per tentata rapina, lesioni e furto pluriaggravati. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma la donna seguiva anziane in ascensore per poi derubarle. Fonte carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it