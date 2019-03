(Agenzia Vista) Washington, 01 marzo 2019 Il sosia di George Washington arriva al Cpac 2019 ma viene respinto all'ingresso, non ha il badge Un sosia di George Washington si è presentato all'ingresso del Cpac 2019, la Conservative Political Action Conference, ma non è riuscito ad entrare, le guardie lo hanno fermato perché non aveva il badge. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it