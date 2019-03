(Agenzia Vista) Washington, 01 marzo 2019 Meloni ironica: "Saviano a Propaganda Live? Spero stia parlando male di me" "Mi hanno detto che mentre io sono qu ia Washington Saviano sta parlando di me a Propaganda Live. Spero stia parlando male, altrimenti qualcosa non tornerebbe". Queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervistata a margine della Conservative Political Action Conference. Fonte Facebook_Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it