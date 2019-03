(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2019 Calipari Conte a commemorazione per 14esimo anniversario della morte Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla cerimonia nella Questura di Roma in occasione del quattordicesimo anniversario dell'uccisione del funzionario dei servizi segreti Nicola Calipari. Alla commemorazione anche la vedova Rosa Villecco Calipari, ex parlamentare del centrosinistra, il prefetto Luigi Savina, vicedirettore Generale della Pubblica Sicurezza. Così il presidente Conte: "Fu chiamato ad operare in uno scenario di guerra in una missione complicata su mandato governativo. Svolse le sue funzioni in modo eccellente con la capacità che gli era riconosciuta. La medaglia al valore militare viene colta in genere come omaggio a gesti straordinario, ma forse per lui sacrificarsi per salvare la vita a Giuliana Sgrena era un gesto ordinario, di fronte al sacrificio massimo non si è tirato indietro. Il gesto ordinario di chi vive fino in fondo il suo dovere" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev