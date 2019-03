(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2019 Tutti vogliono un selfie con Salvini anche i turisti giapponesi Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, viene fermato da alcuni passanti in piazza Montecitorio per un selfie. Il ministro stava andando alla Camera dei deputati per una conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev