(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2019 Legittima difesa, un ‘pianista’ tra i banchi dell'aula, Rampelli richiama On. Russo Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha richiamato l'on Russo, non si sa se si riferisse al deputato del M5s o di FI, dicendo "On. Russo, il deputato di fianco a lei risulta assente". fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it