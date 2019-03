"Un'arma che serve per difendersi è buona" il deputato di FI Silli in Aula su legittima difesa

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2019 Un arma che serve per difendersi e buona il deputato di FI Silli in Aula su legittima difesa Nell'Aula della Camera dei deputati la discussione della proposta di legge di Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. Il deputato di Forza Italia, Giorgio Silli, in Aula: "Al Pd, che parla di una sedicente intenzione, da parte nostra, di aumentare la vendita delle armi, ribadiamo che la normativa sulla detenzione di armi rimane la stessa. Una pistola in mano a un delinquente che ti entra in casa e' cattiva, un'arma che serve per offendere e' cattiva, un'arma che serve per difendere se stessi o gli altri e' buona. Dunque, dobbiamo mettere da parte, una volta per tutte, l'ipocrisia, altrimenti dovremmo togliere le armi anche alle forze dell'ordine". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev