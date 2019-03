(Agenzia Vista) Washington, 05 marzo 2019 Uragano in Alabama, Trump: "Lavoriamo per risollevare una comunità fortemente colpita" "Siamo a stretto contatto con le autorità locali dell'Alabama e della Georgia per far risollevare le comunità colpite dall'uragano". Queste le parole di Donald Trump, presidente Usa, durante una conferenza stampa al temrine dell'incontro alla Casa Bianca con l'Associazione Nazionale dei Procuratori Generali. fonte Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it