(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2019 “Siamo in una facoltà universitaria per presentare un pacchetto per il lavoro, purtroppo l'Italia è in recessione e il paese si sta avviando verso una fase drammatica che il Governo non vede, dobbiamo riaccendere l'economia”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev