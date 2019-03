(Agenzia Vista) Bologna, 07 marzo 2019 Ventidue arresti in carcere e 9 obblighi di dimora è il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Bologna chiamata "Lot bis" che tra Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Lazio ha sgominato un'organizzazione pakistana dedita al traffico e allo spaccio di eroina fatta arrivare in Italia attraverso "corrieri ovulatori". Sequestrati inoltre beni per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro / Courtesy Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev