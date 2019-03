(Agenzia Vista) Napoli, 08 marzo 2019 8 marzo a Napoli, donne in piazza: "Discriminazione di genere deve finire, no a ddl Pillon" "Discriminazione di genere deve finire, no a ddl Pillon". Si è levato forte il grido delle donne che hanno percorso in corteo le vie del Centro Storico di Napoli per dire no a violenza e discriminazione di genere, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it