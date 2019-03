(Agenzia Vista) Milano, 08 marzo 2019 In occasione dell'8 marzo a Milano è stato indetto uno sciopero femminista, organizzato dal cartello "Non Una di Meno" ed è rivolto alle donne e al mondo Lgbt come risposta a tutte le forme di violenza di genere. Ecco le risposte delle donne presenti al presidio in piazza Oberdan Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev