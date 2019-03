(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2019 Anas presenta barriere salvamotociclisti al 'Moto Days' di Roma, lo speciale A “Roma Motodays” arriva il know how di Anas. La società del Gruppo FS Italiane è presente alla Fiera di Roma, da oggi e fino al 10 marzo, con un programma di incontri e con uno stand dedicato alle best practice sulla sicurezza stradale, sulle nuove tecnologie delle infrastrutture e sulla valorizzazione turistica e culturale del territorio. Nello stand Anas, presso il padiglione 3, sarà esposto il nuovo modello di barriera spartitraffico centrale di tipo continuo con un dispositivo per la tutela dei motociclisti, interamente progettata da un team di ingegneri dell’azienda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev