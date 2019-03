(Agenzia Vista) Caracas, 08 marzo 2019 Black out in Venezuela, Maduro accusa gli Stati Uniti di sabotaggio Tutto il Venezuela è rimasto al buio a causa di un grave black out che ha causato notevoli disagi in tutto il Paese, tutti i voli sono stati dirottati in altri aeroporti fuori dal Venezuela. Il presidente Nicolas Maduro ha accusato gli Stati Uniti di sabotaggio. courtesy_Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it