(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2019 "Uomini non si devono ricordare della donna solo l'8 Marzo. Una mimosa in meno, un gesto di rispetto in più e salario uguale". Così l'eurodeputata di Forza Italia Lara Comi in un video per la Festa della Donna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev