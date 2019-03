(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2019 "Venezuela, in strada questo sabato! Non si può fermare la lotta di un popolo pieno di speranza, orgoglioso di ciò che hanno raggiunto e desideroso di realizzare i propri sogni. Dobbiamo continuare a mobilitarci perché il processo che abbiamo iniziato è irreversibile. Tutte le capacità che stiamo costruendo cominciano dal nostro continuare ad esprimerci massicciamente nelle strade del Venezuela.La speranza è nata per non morire! Andiamo in Venezuela!". Così l'autoprocalmatosi presidente del Venezuela Juan Guaidò in un post su Facebook. Fonte:Facebook/Juan Guaido Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev