(Agenzia Vista) Napoli, 08 marzo 2019 Napoli- Salisburgo, Rui: "Importanti 3 goal senza subirne, hanno corso senza fermarsi un minuto" "Importanti 3 goal senza subirne, hanno corso senza fermarsi un minuto". Queste le parole di Mario Rui, difensore del Napoli nel dopopartita che ha visto contrapporsi gli Azzurri di Ancelotti con gli austriaci del Salisburgo per gli ottavi di Europa League. Tre a zero il risultato finale. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it