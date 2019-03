(Agenzia Vista) Torino, 09 marzo 2019 Comi (FI) al flash mob 'Si Tav' a Torino: "Il Paese non può fermarsi" "Sono oggi qui al flash mob a Torino per dire Si alla Tav, il Paese non può fermarsi". Queste le parole di Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia, alla manifestazione a favore della Tav a Troino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it